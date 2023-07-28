Взрывное устройство сработало на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода

Как сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, пострадавших и серьезных разрушений нет

ТАСС, 28 июля. Взрывное устройство сдетонировало на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"На территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре сегодня произошел взрыв. По предварительной версии, было заложено взрывное устройство", - говорится в сообщении.

Пострадавших и серьезных разрушений нет, отметил депутат.

Куйбышевский НПЗ - одно из крупнейших нефтяных предприятий Самарской области, работает с 1945 года.