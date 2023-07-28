Задержан подозреваемый в диверсии на Куйбышевском НПЗ в Самаре

По словам депутата Александра Хинштейна, злоумышленника задержали при попытке выехать из России

ТАСС, 28 июля. Силовики задержали мужчину, который мог устроить диверсию на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Самаре, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Подозреваемый задержан: выясняется его мотив", - сказал собеседник агентства.

По словам депутата Александра Хинштейна, злоумышленника задержали при попытке выехать из России.

"Да, по предварительной информации, подозреваемый установлен и задержан правоохранительными органами на российской границе с одной из стран", - сказал он ТАСС.