Что известно о взрыве у кафе в Таганроге

В Таганроге произошел взрыв, в результате которого, по данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, пострадали более 10 человек.

По предварительным данным, людей под образовавшимися завалами нет.

В Минобороны РФ заявили, что Украина нанесла удар по жилой инфраструктуре Таганрога зенитной ракетой комплекса ПВО С-200, переоборудованной в ударную.

ТАСС собрал основную информацию о взрыве в Таганроге.

Что случилось

В Таганроге Ростовской области в пятницу днем произошел взрыв, возгорания на месте нет.

По информации губернатора Ростовской области Василия Голубева, по адресу пер. Лермонтовский, 22 у кафе "Чехов сад" взорвалась ракета. Эпицентр взрыва пришелся на территорию художественного музея, разрушены стена, кровля здания и несколько строений, уточнил он.

В Минобороны РФ заявили, что Украина нанесла удар по жилой инфраструктуре Таганрога зенитной ракетой комплекса ПВО С-200, переоборудованной в ударную. По данным ведомства, сама ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе, на территорию города упали ее обломки.

© ТАСС/ Ruptly

Пострадавшие

В пресс-службе Федерального центра медицины катастроф Минздрава России сообщили, что, по предварительным данным, 14 человек пострадали, семерых из них госпитализировали. Голубев сообщал о 15 пострадавших, по его данным, в медучреждения доставили девять человек.

Погибших в результате произошедшего нет.

Людей под образовавшимися завалами, по предварительным данным экстренных служб, нет.

Реакция властей