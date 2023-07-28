Что известно о взрыве у кафе в Таганроге

В Таганроге произошел взрыв, в результате которого, по данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, пострадали более 10 человек.
По предварительным данным, людей под образовавшимися завалами нет.
В Минобороны РФ заявили, что Украина нанесла удар по жилой инфраструктуре Таганрога зенитной ракетой комплекса ПВО С-200, переоборудованной в ударную.
ТАСС собрал основную информацию о взрыве в Таганроге.
Что случилось
- В Таганроге Ростовской области в пятницу днем произошел взрыв, возгорания на месте нет.
- По информации губернатора Ростовской области Василия Голубева, по адресу пер. Лермонтовский, 22 у кафе "Чехов сад" взорвалась ракета. Эпицентр взрыва пришелся на территорию художественного музея, разрушены стена, кровля здания и несколько строений, уточнил он.
- В Минобороны РФ заявили, что Украина нанесла удар по жилой инфраструктуре Таганрога зенитной ракетой комплекса ПВО С-200, переоборудованной в ударную. По данным ведомства, сама ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе, на территорию города упали ее обломки.
Пострадавшие
- В пресс-службе Федерального центра медицины катастроф Минздрава России сообщили, что, по предварительным данным, 14 человек пострадали, семерых из них госпитализировали. Голубев сообщал о 15 пострадавших, по его данным, в медучреждения доставили девять человек.
- Погибших в результате произошедшего нет.
- Людей под образовавшимися завалами, по предварительным данным экстренных служб, нет.
Реакция властей
- Пожарно-спасательные подразделения работают на месте ЧП, сообщили в МЧС РФ.
- На место также выехали следователи и криминалисты регионального следственного управления СК России.
- В центре Таганрога перекрыли движение транспорта по нескольким улицам.