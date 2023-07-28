28 июля, 14:31,
обновлено 28 июля, 14:41
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Что известно о взрыве у кафе в Таганроге

ТАСС/ Ruptly
© ТАСС/ Ruptly

В Таганроге произошел взрыв, в результате которого, по данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, пострадали более 10 человек.

По предварительным данным, людей под образовавшимися завалами нет.

В Минобороны РФ заявили, что Украина нанесла удар по жилой инфраструктуре Таганрога зенитной ракетой комплекса ПВО С-200, переоборудованной в ударную.

ТАСС собрал основную информацию о взрыве в Таганроге.

Что случилось

  • В Таганроге Ростовской области в пятницу днем произошел взрыв, возгорания на месте нет.
  • По информации губернатора Ростовской области Василия Голубева, по адресу пер. Лермонтовский, 22 у кафе "Чехов сад" взорвалась ракета. Эпицентр взрыва пришелся на территорию художественного музея, разрушены стена, кровля здания и несколько строений, уточнил он.
  • В Минобороны РФ заявили, что Украина нанесла удар по жилой инфраструктуре Таганрога зенитной ракетой комплекса ПВО С-200, переоборудованной в ударную. По данным ведомства, сама ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе, на территорию города упали ее обломки.
© ТАСС/ Ruptly

Пострадавшие

  • В пресс-службе Федерального центра медицины катастроф Минздрава России сообщили, что, по предварительным данным, 14 человек пострадали, семерых из них госпитализировали. Голубев сообщал о 15 пострадавших, по его данным, в медучреждения доставили девять человек.
  • Погибших в результате произошедшего нет.
  • Людей под образовавшимися завалами, по предварительным данным экстренных служб, нет.

Реакция властей

  • Пожарно-спасательные подразделения работают на месте ЧП, сообщили в МЧС РФ.
  • На место также выехали следователи и криминалисты регионального следственного управления СК России.
  • В центре Таганрога перекрыли движение транспорта по нескольким улицам.
 
Теги:
Голубев, Василий ЮрьевичРоссияРостовская область
© Информационное агентство ТАСС
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