Над Ростовской областью сбита еще одна ракета

Губернатор Василий Голубев уточнил, что ракета уничтожена в Азовском районе

ТАСС, 28 июля. Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили вторую за день ракету в Ростовской области, она поражена в Азовском районе, сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.

"Зафиксировано поражение системами ПВО второй ракеты - на этот раз в Азовском районе. Последствия уточняются", - написал губернатор.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим совершил террористическую атаку ракетой комплекса ПВО С-200, переоборудованной в ударный вариант, по жилой инфраструктуре Таганрога.