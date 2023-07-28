28 июля, 14:38,
обновлено 28 июля, 14:49

Над Ростовской областью сбита еще одна ракета

Виталий Невар/ ТАСС, архив
© Виталий Невар/ ТАСС, архив

Губернатор Василий Голубев уточнил, что ракета уничтожена в Азовском районе

ТАСС, 28 июля. Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили вторую за день ракету в Ростовской области, она поражена в Азовском районе, сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.

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"Зафиксировано поражение системами ПВО второй ракеты - на этот раз в Азовском районе. Последствия уточняются", - написал губернатор.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим совершил террористическую атаку ракетой комплекса ПВО С-200, переоборудованной в ударный вариант, по жилой инфраструктуре Таганрога. 

Теги:
Голубев, Василий ЮрьевичРоссияРостовская область
© Информационное агентство ТАСС
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