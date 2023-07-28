В Усинском районе Коми завершили очистку территории от нефтеразлива

Сумма нанесенного ущерба природе еще рассчитывается

СЫКТЫВКАР, 28 июля. /ТАСС/. Компания "Нобель ойл" завершила очистку территории от загрязнения нефтью, произошедшего в начале июля в результате разгерметизации нефтепровода на Южно-Ошском месторождении в Усинском районе Коми. Качество работ проверит специальная комиссия, сообщила министр природных ресурсов и охраны окружающей региона Екатерина Киселевич.

"Компания "Нобель ойл" известила о завершении работ по очистке территории от нефтепродуктов и нефтешлама на месте аварийного нефтеразлива под Усинском. В понедельник специальная комиссия проверит участок и вынесет соответствующее решение о качестве очистки территории", - сообщила министр в своем Telegram-канале.

Ранее глава Росприроднадзора РФ Светлана Радионова сообщила о завершении внеплановой проверки компании и выявленных нарушениях. Компания вовремя не оповестила об аварии, не приняла должных мер по ее ликвидации, отсутствовал план действий при ЧС, а также технические документы на трубопровод. Сумма нанесенного ущерба природе еще рассчитывается.

До этого Ростехнадзор при внеплановой проверке обнаружил нарушения эксплуатации нефтепровода, из-за разгерметизации которого произошел нефтеразлив - отсутствие технической документации, эксплуатация сооружения с отклонениями от требований проектной документации. Работа трубопровода приостановлена на 90 суток.

Разгерметизация нефтепровода ООО "Нобель ойл" на Южно-Ошском месторождении зафиксирована 1 июля в 500 м от реки Колвы. Нефтесодержащая жидкость по уклону местности попала в реку, загрязнено около гектара почвы. При этом информация о разгерметизации трубопровода поступила лишь 2 июля в 16:15 мск, компания заявляла об учениях. Местным жителям рекомендовали не использовать воду из реки. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшего загрязнение окружающей среды. Ущерб лесфонду от нефтеразлива оценен в 25 млн рублей.