В Азове не зафиксировали происшествий

Глава города Владимир Ращупкин также подчеркнул, что все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июля. /ТАСС/. Происшествий не зафиксировано в Азове Ростовской области, схожий со взрывом звук, который слышали жители, раздался за пределам города, сообщил в Telegram-канале глава города Владимир Ращупкин.

"На территории города никаких чрезвычайных ситуаций не произошло. Источник звука, похожего на взрывы, находился за пределами города. Все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме", - написал он.

Глава администрации района Александр Палатный добавил, что повреждений инфраструктуры и пострадавших нет при инциденте с перехваченной украинской ракетой.

"Это отдаленная от населенного пункта территория где-то на границе Азовского района и Азова, там луга, безлюдно, это пойма Дона. Никаких повреждений, пострадавших нет", - сказал Палатный ТАСС.