Суд арестовал подростка, планировавшего взорвать газопровод в Московском регионе

Несовершеннолетнему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц и один день

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Хорошевский суд Москвы арестовал 17-летнего подростка, который планировал совершить теракт на газопроводной сети в столичном регионе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал несовершеннолетнему, обвиняемому по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц и один день", - сказали в суде.

По информации следствия, молодой человек планировал совершить теракт не позднее 29 января. Обвиняемый нашел в интернете информацию о том, как сделать взрывное устройство, и узнал расположение объектов газопроводной сети Московской области. Затем он приобрел все необходимое для изготовления устройства, чтобы взорвать объект газопроводной сети.

Противоправная деятельность фигуранта была выявлена и пресечена в ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета, УФСБ России по Москве и Московской области, ЦПЭ УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по Москве, ГУПЭ МВД России.