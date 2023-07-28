28 июля, 15:14,
обновлено 28 июля, 15:24

В Таганроге введут режим ЧС после падения обломков украинской ракеты

© ТАСС/ Ruptly

Глава города Андрей Фатеев также сообщил, что на месте случившегося работают все экстренные службы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июля. /ТАСС/. Заседание оперативного штаба провели в ростовском Таганроге в связи с инцидентом с падением обломков украинской ракеты, сбитой российскими системами ПВО, в районе места происшествия будет введен режим чрезвычайной ситуации.

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Об этом в Telegram-канале сообщил глава города Андрей Фатеев.

"Сейчас на месте случившегося работают все экстренные службы. В администрации города провел оперативный штаб. Первое, что необходимо сделать, - оказать всю необходимую помощь медицинскую и психологическую пострадавшим. Также организовать работу по обследованию разрушений. В районе происшествия будет введен режим чрезвычайной ситуации", - написал мэр. 

Теги:
РоссияРостовская область
© Информационное агентство ТАСС
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