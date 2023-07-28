В КЧР в результате падения дерева погиб один человек

На территории региона зафиксировали шквалистый ветер

ЧЕРКЕССК, 28 июля. /ТАСС/. Молодой человек погиб в Карачаево-Черкесии (КЧР) в результате падения дерева из-за шквалистого ветра в регионе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Рашид Темрезов.

"Сегодня на территории республики прошел ливневый дождь с градом, который сопровождался шквалистым ветром. В Черкесске в результате падения деревьев пострадали граждане. К сожалению, молодой парень 1988 года рождения в результате полученных травм скончался на месте. Приношу искренние соболезнования его семье", - написал Темрезов.

По его словам, в городе есть и пострадавшие. "Другие пострадавшие на данный момент доставлены в лечебные учреждения в Черкесске. Всем им оказывается необходимая квалифицированная медицинская помощь, поручил министру здравоохранения лично держать ситуацию на контроле. В целом по республике в результате комплекса неблагоприятных метеорологических явлений были порваны линии электропередачи, повреждены кровли и фасады зданий, в том числе социальных объектов, подтоплены дома, участки дорог и ряд частных домовладений", - добавил глава региона.

Как уточнили ТАСС в Минздраве республики, всего в республиканскую больницу поступили шесть человек, пострадавших от последствий непогоды. "Пятеро из них получили легкие повреждения без переломов, после осмотра они были отпущены врачами домой. Одного молодого человека с повреждением селезенки сейчас оперируют", - сказали в пресс-службе.

Темрезов также отметил, что на данный момент в других населенных пунктах, кроме Черкесска, пострадавших граждан нет. "Дал ряд оперативных поручений главам администраций городов и районов, всем аварийно-спасательным и дорожным службам незамедлительно приступить к аварийным работам по устранению последствий стихии. Метеорологическая обстановка в республике остается напряженной", - написал руководитель республики.

По данным ГУ МЧС по региону, в городе Черкесске произошли многочисленные падения деревьев. На местах работают экстренные службы. В парке культуры и отдыха "Зеленый остров" на автомобильной стоянке дерево упало на два автомобиля, есть пострадавшие, которые доставлены в Карачаево-Черкесскую республиканскую клиническую больницу.