28 июля, 15:31,
обновлено 28 июля, 15:48

Глава Ростовской области сообщил, что в больницы доставили 12 человек после ЧП в Таганроге

REUTERS/ Stringer
© REUTERS/ Stringer

Василий Голубев добавил, что госпитализация потребовалась девятерым

ОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июля. /ТАСС/. Двенадцать человек, по уточненным данным, доставлены в больницу после падения обломков сбитой над Таганрогом российскими системами ПВО украинской ракеты, девять из них госпитализированы, одному человеку проведена операция.

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Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

"Уточненная информация по пострадавшим в Таганроге по состоянию на 18:00: всего в медучреждения города доставлены 12 человек, из них двое от госпитализации отказались, девять госпитализированы, еще одного обследуют медики. Одна из госпитализированных с черепно-мозговой травмой, проведена операция", - говорится в сообщении главы региона. 

Он добавил, что несовершеннолетних среди пострадавших нет, на месте происшествия продолжают дежурить две бригады скорой помощи. 

Теги:
Голубев, Василий ЮрьевичРоссияРостовская область
© Информационное агентство ТАСС
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