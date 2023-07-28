Глава Ростовской области сообщил, что в больницы доставили 12 человек после ЧП в Таганроге

Василий Голубев добавил, что госпитализация потребовалась девятерым

ОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июля. /ТАСС/. Двенадцать человек, по уточненным данным, доставлены в больницу после падения обломков сбитой над Таганрогом российскими системами ПВО украинской ракеты, девять из них госпитализированы, одному человеку проведена операция.

Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

"Уточненная информация по пострадавшим в Таганроге по состоянию на 18:00: всего в медучреждения города доставлены 12 человек, из них двое от госпитализации отказались, девять госпитализированы, еще одного обследуют медики. Одна из госпитализированных с черепно-мозговой травмой, проведена операция", - говорится в сообщении главы региона.

Он добавил, что несовершеннолетних среди пострадавших нет, на месте происшествия продолжают дежурить две бригады скорой помощи.