В Донецке сообщили об ударе ВСУ по центру города

В многоквартирном доме начался пожар, сообщили в экстренных службах

ДОНЕЦК, 28 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины обстреляли центр Донецка, наблюдается пожар в многоквартирном доме, сообщили ТАСС в экстренных службах региона.

"Прилеты в самом центре города. Есть возгорание многоквартирного дома на проспекте Комсомольский", - сказал собеседник агентства, добавив, что информация о пострадавших уточняется.

Как сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, по городу в 18:05 мск было выпущено три ракеты из реактивных систем залпового огня.

Как написал в своем Telegram-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин, под огонь украинской армии попал квартал площади Дзержинского в Ворошиловском районе, где постоянно находится множество людей. "В зоне обстрела - крупная транспортная развязка, конечная остановка трамваев, две больницы, большой торговый центр", - написал мэр.