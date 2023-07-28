Управление ФСБ ДНР пресекло распространение экстремистских материалов в Горловке

По данным ведомства, фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде

ДОНЕЦК, 28 июля. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ по Донецкой Народной Республике (ДНР) пресекли распространение экстремистских материалов, публикуемых жителем Горловки. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

"УФСБ России по ДНР пресечена противоправная деятельность жителя города Горловки, осуществлявшего публикацию материалов экстремистского и террористического характера", - сообщили в управлении.

По данным ведомства, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК России, фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.