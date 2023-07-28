28 июля, 15:36

Губернатор Ростовской области опроверг информацию о многочисленных взрывах в регионе

Василий Голубев также призвал сохранять здравомыслие и не разгонять панику

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июля. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев опроверг информацию о многочисленных взрывах на территории региона, подтверждена работа систем ПВО по двум ракетам.

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Об этом глава региона сообщил в Telegram-канале.

"Настоятельно прошу сохранять здравомыслие и не разгонять панику. Читаю в соцсетях о многочисленных взрывах чуть ли не по всей области. Достоверно известно и подтверждено Минобороны России о срабатывании над территорией Ростовской области ПВО по двум ракетам", - написал Голубев. 

Теги:
Голубев, Василий ЮрьевичРоссияРостовская область
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