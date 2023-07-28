В ДТП на трассе Курск - Воронеж погибли два человека

Еще трое пострадали

ТАСС, 28 июля. Две легковушки столкнулись на 34-м км автодороги Р22 "Каспий" Курск - Воронеж в Курской области. По предварительным данным, погибли водитель и пассажир Volksawagen, трое пассажиров госпитализированы, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Volksawagen погибли, мужчины и женщина из автомобиля Volksawagen получили ранения и были госпитализированы", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в 15:30 мск на 34-м км автодороги Р22 "Каспий" автомобиль Skoda Octavia, который двигался со стороны Воронежа в сторону Курска, столкнулся со встречным автомобилем Volksawagen Jetta.