28 июля, 15:48

В ДТП на трассе Курск - Воронеж погибли два человека

Еще трое пострадали

ТАСС, 28 июля. Две легковушки столкнулись на 34-м км автодороги Р22 "Каспий" Курск - Воронеж в Курской области. По предварительным данным, погибли водитель и пассажир Volksawagen, трое пассажиров госпитализированы, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Volksawagen погибли, мужчины и женщина из автомобиля Volksawagen получили ранения и были госпитализированы", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в 15:30 мск на 34-м км автодороги Р22 "Каспий" автомобиль Skoda Octavia, который двигался со стороны Воронежа в сторону Курска, столкнулся со встречным автомобилем Volksawagen Jetta. 

Теги:
РоссияКурская область
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