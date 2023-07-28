"Роснефть" прокомментировала ЧП на Куйбышевском НПЗ

Как сообщил представитель компании, взрыв произошел на выведенном из эксплуатации здании, а само предприятие находится на плановом сезонном ремонте

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Инцидент на Куйбышевском НПЗ (входит в "Роснефть") произошел на выведенном из эксплуатации здании, пострадавших нет. Завод находится на плановом ремонте, работы продолжатся по графику, сообщил ТАСС представитель "Роснефти".

"Инцидент на территории завода произошел на выведенном из эксплуатации отдельностоящем старом здании. В результате инцидента пострадавших нет, ущерб оборудованию предприятия отсутствует, - отметил представитель компании. - В настоящее время завод находится на плановом сезонном ремонте. Работы продолжаться в соответствии с графиком".

В "Роснефти" также добавили, что совместными действиями службы безопасности компании и правоохранительных органов был задержан предполагаемый организатор инцидента на территории Куйбышевского НПЗ.