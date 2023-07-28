28 июля, 15:50,
обновлено 28 июля, 16:05

"Роснефть" прокомментировала ЧП на Куйбышевском НПЗ

Как сообщил представитель компании, взрыв произошел на выведенном из эксплуатации здании, а само предприятие находится на плановом сезонном ремонте

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Инцидент на Куйбышевском НПЗ (входит в "Роснефть") произошел на выведенном из эксплуатации здании, пострадавших нет. Завод находится на плановом ремонте, работы продолжатся по графику, сообщил ТАСС представитель "Роснефти".

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"Инцидент на территории завода произошел на выведенном из эксплуатации отдельностоящем старом здании. В результате инцидента пострадавших нет, ущерб оборудованию предприятия отсутствует, - отметил представитель компании. - В настоящее время завод находится на плановом сезонном ремонте. Работы продолжаться в соответствии с графиком".

В "Роснефти" также добавили, что совместными действиями службы безопасности компании и правоохранительных органов был задержан предполагаемый организатор инцидента на территории Куйбышевского НПЗ.  

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