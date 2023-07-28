28 июля, 15:59

Пригородный поселок Красноярска остался без электроснабжения из-за аварии на подстанции

На месте работают аварийно-восстановительные бригады

КРАСНОЯРСК, 28 июля. /ТАСС/. Пригородный поселок Березовка под Красноярском остался без электроснабжения из-за технологического нарушения на подстанции. Об этом ТАСС сообщили в компании "Россети Сибирь".

В поселке Березовка, восточном пригороде Красноярска, проживают около 20 тыс. человек.

"Технологическое нарушение на подстанции Березовского района", - сообщили в компании, не уточив число отключенных потребителей, добавив, что сейчас работают аварийно-восстановительные бригады, которые планируют восстановить электроснабжение в течение полутора часов.

В региональном главке МЧС подтвердили факт отключения, но сообщили, что силы и средства ведомства не привлекались.

Как передает корреспондент ТАСС, отключение электроснабжения в поселке произошло около 17:00 (13:00 мск). 

Теги:
РоссияКрасноярский край
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