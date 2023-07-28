Суд на Украине не стал арестовывать экс-депутата Рады Аристова по делу о подлоге

Ему избрали меру пресечения в виде личного обязательства

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Суд в Киеве избрал меру пресечения в виде личного обязательства для бывшего депутата Верховной рады, которого обвиняют в служебном подлоге в целях выезда на отдых на Мальдивские острова. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований Украины (ГБР).

"Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства [бывшему] народному депутату. Сотрудники ГБР установили, что народный избранник внес в официальные документы заведомо недостоверные сведения о сроке его пребывания за границей, целях командировки, стране пребывания и времени возвращения на Украину. Это было сделано для организации отдыха депутата с семьей в одной из фешенебельных гостиниц в Мальдивской Республике", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Фамилия обвиняемого в сообщении бюро не называется, но, по данным украинского издания "Страна", речь идет о Юрии Аристове, который занимал должность зампредседателя комитета Рады по национальной безопасности. Политик оказался в центре скандала после того, как украинские СМИ опубликовали его фотографии на отдыхе в одном из отелей Мальдивских островов. 25 июля ему пригрозили лишением мандата, уже к вечеру он подал заявление о сложении полномочий. 27 июля Рада досрочно прекратила депутатские полномочия Аристова, в тот же день ему предъявили обвинение в служебном подлоге. По информации Службы безопасности Украины, во время обысков у него обнаружен загранпаспорт с отметками о выезде на Мальдивы.

В настоящий момент на Украине действует военное положение, выезд мужчин от 18 до 60 лет за рубеж запрещен. Однако есть исключения, в этот перечень входят депутаты и министры, выезжающие из страны по служебной необходимости. После скандала вокруг Аристова президент страны Владимир Зеленский обратился ко всем депутатам и чиновникам с требованием работать на территории страны.