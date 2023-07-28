Мужчина, подобравший утерянный сверток с 1 млн рублей в Москве, признал вину

У задержанного изъяли свыше 600 тыс. рублей, которые возвратят потерпевшему, остальной частью денег он успел распорядиться по своему усмотрению

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Приезжий из ближнего зарубежья, который подобрал утерянный сверток с 1 млн рублей в Москве, признал вину. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

"Пресненская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины, нашедшего 1 млн и укравшего его. Сегодня прокурором обвинительное заключение вручено обвиняемому. Вину он признал", - говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что 8 июля на улице Мантулинской мужчина положил на крышу своего автомобиля конверт, в котором находились 1 млн рублей. После чего, отвлекся, сел в машину и уехал. 27-летний обвиняемый нашел упавший на дорогу конверт, обнаружил там деньги, о находке никому не сообщил, похитив крупную сумму. "Уголовное дело направлено в Пресненский районный суд для рассмотрения по существу", - добавили в надзорном ведомстве столицы.

Ранее в пятницу в пресс-службе столичной полиции сообщили, что задержанным оказался 27-летний уроженец ближнего зарубежья, временно проживающий в столице. У него изъято более 600 тыс. рублей, которые будут возвращены потерпевшему. Остальной частью денег он успел распорядиться по своему усмотрению. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о краже (ч. 4 ст. 158 УК РФ).