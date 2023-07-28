28 июля, 16:38

В Чувашии задержали двух школьниц по подозрению в мошенничестве

По данным регионального управления МВД, они принимали участие в схеме мнимого ДТП с родственниками граждан

ЧЕБОКСАРЫ, 28 июля. /ТАСС/. Полицейские задержали в Чувашии двух школьниц, которых подозревают в участии в мошенничестве по схеме мнимого ДТП с родственниками граждан. Об этом говорится в сообщении МВД по республике.

"В Чувашии полицейские задержали двух школьниц, которые сыграли роль курьеров в преступной схеме "Мама, папа, ДТП". Как оказалось, одна из девушек нашла такую подработку в интернете, а потом предложила подключиться подруге", - отмечается в сообщении.

По версии МВД, 15-летние ученицы одной из школ Новочебоксарска выполняли функцию курьеров в пяти эпизодах мошенничества. Их личности установили инспекторы по делам несовершеннолетних при изучении записей с камер видеонаблюдения по маршруту движения подозреваемых.

По данным полиции, 20 июля неизвестные позвонили 85-летней пенсионерке из Новочебоксарска и убедили, что попавшей в аварию родственнице нужна помощь. Женщина передала пришедшей к ней девушке-курьеру 260 тыс. рублей. "В последующие несколько дней аналогичным образом злоумышленники обманули еще троих пенсионеров из Новочебоксарска и 80-летнюю женщину из Чебоксар, причинив ущерб в общей сложности более 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Следствие ОМВД России по городу Новочебоксарску и ОП № 4 УМВД России по городу Чебоксары возбудили уголовные дела по факту пяти эпизодов мошенничества. 

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