В аэропорту Парижа пассажирка напала на сотрудницу таможни

Нападавшую уличили в перевозке 3 кг кокаина, сообщило агентство AFP

ПАРИЖ, 28 июля. /ТАСС/. Сотрудница таможни парижского аэропорта Шарль-де-Голль была ранена пассажиркой из Перу, уличенной в перевозке 3 кг кокаина. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на прокуратуру коммуны Бобиньи (департамент Сен-Сен-Дени).

По данным AFP, инцидент произошел в четверг вечером, когда сотрудница таможни сопровождала задержанную пассажирку в туалетную комнату. 20-летняя нарушительница сумела завладеть оружием сотрудницы, из которого произвела выстрел. Пришедшие на помощь коллеге служащие аэропорта вмешались в ситуацию, не допустив трагического исхода.

В отношении перуанской пассажирки начато расследование по подозрению в покушении на убийство представителя власти и нарушении законодательства по борьбе с наркотрафиком.

В 2022 году во Франции было изъято 157 тонн наркотических веществ, в частности, марихуаны и кокаина. Это рекордный показатель за всю французскую историю.