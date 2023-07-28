СК возбудил дело о теракте после ракетной атаки Киева по Таганрогу

В результате ЧП пострадали 13 человек

ТАСС, 28 июля. Следственный комитет возбудил дело о теракте после ракетной атаки украинской стороны в Таганроге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"По факту ракетной атаки города Таганрога Ростовской области главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в пятницу вооруженные формирования Украины совершили атаку с применением ракеты неустановленного типа, имеющей высокие поражающие свойства, территории города Таганрога Ростовской области. "В результате детонации ракеты над жилыми кварталами и падения обломков 13 мирных жителей получили ранения, поврежден ряд домов и административные здания. В рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные мероприятия, в ближайшее время будет назначены экспертизы. Устанавливаются конкретные подразделения ВСУ и лица из их числа, причастные к этим преступным действиям", - отметили в СК.