28 июля, 17:19
Военная операция на Украине

В Харьковской области сообщили, что часть сел разрушены почти полностью ударами ВСУ

Глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев при этом отметил, что успехи российских бойцов на поле боя очень деморализуют противника

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Украинские военные постоянными артиллерийскими ударами почти полностью разрушили несколько сел Харьковской области, находящиеся под контролем России, сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

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"Успехи наших бойцов на поле боя очень деморализуют противника, поэтому ВСУ наносят хаотичные удары по нашим населенным пунктам, в результате чего мы сейчас имеем несколько сел, разрушенных более чем на 90%", - сказал Ганчев.

Ганчев сообщил, что сотрудники ВГА Харьковской области из-за обстрелов со стороны ВСУ могут работать только в 17 из 29 населенных пунктов региона, находящихся под контролем ВС РФ.

"Солдаты российской армии продолжают выбивать противника. И как только зайдет речь об освобождении какого-либо участка территории нашей области, там начнут свою работу сотрудники Военно-гражданской администрации. Сейчас наша деятельность распространяется на 17 населенных пунктов Харьковской области. Это те места, куда мы физически имеем доступ, в остальные попасть пока не представляется возможным", - сказал Ганчев.

Он добавил, что люди, проживающие там, находятся на обеспечении военнослужащих. Сотрудники ВГА поддерживают с ними связь и стараются помогать реализовать потребности населения.

Ранее сообщалось, что ВС РФ контролируют 29 населенных пунктов в Харьковской области. 

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