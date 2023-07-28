В Горшеченском районе Курской области объявили режим ЧС из-за непогоды

Из-за прохождения трехдневного грозового фронта разрушена кровля на 42 жилых домах и одном кафе

ТАСС, 28 июля. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Горшеченском районе Курской области ввели из-за прохождения трехдневного грозового фронта, в результате которого разрушена кровля на 42 жилых домах и одном кафе, несколько деревьев вырваны с корнем. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Через территорию Курской области на протяжении трех дней проходит грозовой фронт. <…> В Горшеченском районе объявлен режим ЧС. В поселке Горшечное в результате удара стихии пострадали кровли 42 жилых домов, несколько автомобилей, полностью слетела крыша с кафе, сломаны и вырваны с корнем деревья", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что 28 июля шторм затронул Горшеченский и Касторенский районы. В поселке Новокасторное крыша на здании сельсовета будет восстановлена после наступления благоприятных погодных условий. Кроме этого, в ряде населенных пунктов нарушено электроснабжение. "Работники оперативных служб уже очистили дороги от упавших веток и деревьев, движение открыто. Также устранены аварии на газовых сетях, газоснабжение потребителей восстановлено", - добавили в пресс-службе.

Аварийные бригады "Курскэнерго" работают в усиленном режиме. В ликвидации локальных технологических нарушений в настоящее время задействовано 34 бригады, в их составе 71 энергетик и 34 единицы техники, в распоряжении филиала находится 101 резервный источник электроснабжения.