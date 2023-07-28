Пушилин сообщил о ранении восьми человек в Донецке в результате обстрелов ВСУ

По словам врио главы ДНР, один человек погиб

ДОНЕЦК, 28 июля. /ТАСС/. Один человек погиб и восемь человек пострадали при обстреле Донецка со стороны Вооруженных сил Украины в пятницу, сообщил в Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Сегодня противник массированно обстреливал Донецк. Под огнем оказались Ворошиловский, Киевский, Кировский, Петровский и Куйбышевский районы столицы республики. Один человек погиб. Ранения получили восемь мирных граждан, в том числе один ребенок, девочка 2014 года рождения, ее в тяжелом состоянии доставили в больницу. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Пушилин.

Он добавил, что в Донецке и Макеевке в результате обстрелов повреждены 15 жилых домов, семь объектов инфраструктуры, одна школа, обесточены 34 трансформаторных подстанции, без электричества остались 4,5 тыс. абонентов Куйбышевского и Киевского районов Донецка. По территории республики украинская армия выпустила более 200 снарядов. Применялась реактивная артиллерия калибром 122 мм и ствольная артиллерия калибром 155 мм.