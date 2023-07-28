В Черкесске ввели режим ЧС из-за сильных дождей

Созданы оперативный штаб и оперативная группа, направлена техника и личный состав для ликвидации обрывов линий электроэнергии

ЧЕРКЕССК, 28 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Черкесске Карачаево-Черкесии (КЧР) из-за сильных дождей, ветра и града, после которых повреждены линии электропередач, подтоплены домовладения, повреждены кровли зданий и повалены деревья. Об этом сообщили в мэрии города.

"В связи с неблагоприятными явлениями - сильный ветер, град, ливень - обстановка на территории Черкесска признана чрезвычайной ситуацией. Установлен местный уровень для органов управления Черкесского городского звена единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

Как отмечается, созданы оперативный штаб и оперативная группа, направлена техника и личный состав для ликвидации обрывов линий электроэнергии, будет обеспечен общественный порядок в зоне ЧС и оказание медпомощи возможным пострадавшим, проведены все необходимые аварийно-спасательные работы.

Ранее на территории региона прошел ливень с градом, который сопровождался шквалистым ветром, в результате чего были порваны линии электропередачи, повреждены кровли и фасады зданий, в том числе социальных объектов, подтоплены дома, участки дорог и частные домовладения. В результате падения деревьев в Черкесске в парке "Зеленый остров" пострадали шестеро жителей, один человек погиб. Доступ на территорию парка ограничили до 31 июля.

Глава КЧР Рашид Темрезов поручил главам администраций городов и районов, всем аварийно-спасательным и дорожным службам незамедлительно приступить к аварийным работам по устранению последствий стихии.

Ранее в региональном главке МЧС сообщили, что до конца суток 28 июля и далее в течение суток 29 июля местами в КЧР ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом, шквалом 20-25 м/с, на реках подъем уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема.