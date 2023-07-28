Врачи рассказали о состоянии пострадавших после ЧП в Таганроге

Дежурный администратор центральной городской больницы Павел Рычков уточнил, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, а состояние остальных оценивают как средней степени тяжести

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июля. Состояние всех пострадавших при падении осколков сбитой в Таганроге ракеты стабильное, двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, состояние остальных оценивают как средней степени тяжести.

Об этом сообщил журналистам дежурный администратор центральной городской больницы Павел Рычков.

"Состояние всех стабильное, без отрицательной динамики. Двое тяжелые, но стабильные, остальные средней тяжести. В основном раны характерные для осколков стекол, в реанимации никого нет", - сказал Рычков.