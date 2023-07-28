28 июля, 18:41

Врачи рассказали о состоянии пострадавших после ЧП в Таганроге

Дежурный администратор центральной городской больницы Павел Рычков уточнил, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, а состояние остальных оценивают как средней степени тяжести

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июля. Состояние всех пострадавших при падении осколков сбитой в Таганроге ракеты стабильное, двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, состояние остальных оценивают как средней степени тяжести.

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Об этом сообщил журналистам дежурный администратор центральной городской больницы Павел Рычков.

"Состояние всех стабильное, без отрицательной динамики. Двое тяжелые, но стабильные, остальные средней тяжести. В основном раны характерные для осколков стекол, в реанимации никого нет", - сказал Рычков. 

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© Информационное агентство ТАСС
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