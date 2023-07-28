На Тайване из-за тайфуна "Доксури" погиб один человек

Еще семь пострадали, сообщило Центральное информационное агентство острова

ГОНКОНГ, 28 июля. /ТАСС/. По меньшей мере один житель Тайваня погиб и еще семь получили травмы разной степени тяжести из-за тайфуна "Доксури". Об этом сообщило Центральное информационное агентство острова.

В уезде Хуалянь утонула женщина, а большинство пострадавших получили травмы в автоавариях, произошедших из-за плохих погодных условий.

В общей сложности экстренные службы эвакуировали из опасных районов на юге острова около 6,4 тыс. человек. Власти призывают жителей не появляться в горной местности из-за угрозы оползней, а также проявлять осторожность при нахождении на побережье, так как в отдельных местах наблюдались волны высотой до 5 м.

Тропический шторм "Доксури" сформировался 21 июля к востоку от Филиппин. 23 июля он усилился до тайфуна. До Тайваня "Доксури" ударил по Филиппинам: как сообщил телеканал GMA News, там погибли 13 человек, еще 20 пропали без вести и около 27 тыс. жителей были эвакуированы. В пятницу тайфун обрушился на восточную китайскую провинцию Фуцзянь.