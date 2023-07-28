В Таганроге из-за ЧП с ракетой пострадали 16 человек

В больницы доставили 10 человек

ТАСС, 28 июля. Число пострадавших при падении в Таганроге обломков сбитой российскими системами ПВО украинской ракеты составило 16. Медики госпитализировали 10 из них, еще шестерым помощь оказана амбулаторно.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК) Минздрава России.

"По оперативным данным, в результате ЧП в Таганроге помощь медиков понадобилась 16 пострадавшим. 10 из них госпитализированы. Один человек находится в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней степени тяжести. Еще шести жителям помощь оказана амбулаторно", - говорится в сообщении.

В центре добавили, что среди пострадавших нет детей. ФЦМК Минздрава России координирует оказание необходимой медпомощи.