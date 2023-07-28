В КБР двое туристов сорвались в горах

Спасатели эвакуировали их

НАЛЬЧИК, 28 июля. /ТАСС/. Спасатели в горах Кабардино-Балкарии эвакуировали с перевала Цаннер двоих сорвавшихся туристов, которые получили травмы, угрозы жизни нет. Еще четверых из группы спустят в альпинистский лагерь вертолетом 29 июля, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону.

"В 14:25 мск поступила информация о том, что на перевале Цаннер (высота 3,7 тыс. м) в Черекском районе участники туристической группы попросили о помощи, поскольку в группе из шести человек два сорвались и получили телесные повреждения. По состоянию на 19:10 мск спасатели с помощью вертолета фирмы "Хэлиэкшен" эвакуировали двух пострадавших туристов с перевала в альплагерь "Безенги" и передали работникам скорой медицинской помощи, угрозы жизни нет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 29 июля спасатели намерены эвакуировать остальных туристов из группы, с которыми сотрудники МЧС находятся на связи. Угрозы для жизни туристов нет.

В пресс-службе отметили, что на поисково-спасательные работы привлекаются спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России в составе четырех человек и одной единицы техники, а также коммерческий вертолет.