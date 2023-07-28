Суд в Москве отправил под домашний арест двух студентов ВШЭ по делу об экстремизме

Мера пресечения избрана до 24 сентября

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отправил под домашний арест студентов Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Ивана Трофимова и Алину Олехнович по делу об участии в экстремистской организации. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в суде.

"Суд избрал Олехнович А. А. и Трофимову И. В., подозреваемым по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности), меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 24 сентября 2023 г ода", - сказали в суде. Там добавили, что изначально следствие просило отправить молодых людей в СИЗО, однако суд принял решение назначить им домашний арест.

Ранее информация о задержании студентов появилась в Telegram-канале телеведущего Владимира Соловьева. По его словам, Олехнович и Трофимов состояли в неком "подпольном штабе" ФБК (запрещен в РФ) блогера Алексея Навального.

Согласно сайту Школы дизайна НИУ ВШЭ, Олехнович и Трофимов проходят обучение в этом вузе на бакалавриате по программе "Современное искусство".