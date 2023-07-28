На востоке Москвы около жилого дома обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями

СК проводит проверку

ТАСС, 28 июля. Тело 40-летней женщины с ножевыми ранениями в грудь обнаружено около жилого дома на востоке Москвы, сообщили ТАСС столичном ГСУ СК.

"28 июля 2023 года около жилого дома, расположенного на улице 9-я Парковая в городе Москве, обнаружено тело женщины 1983 года рождения с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения в области грудной клетки", - говорится в сообщении.

По данному факту проводится доследственная проверка. На месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного СК, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.