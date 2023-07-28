В Чечне после нападения на журналистку и адвоката возбудили шесть новых уголовных дел

В том числе - об угрозе убийством, разбое и похищении официальных документов

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил шесть новых уголовных дел после нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне, в том числе - об угрозе убийством и воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста. Об этом ТАСС сообщили в Федеральной палате адвокатов (ФПА).

"Согласно уведомлениям, полученным из СУ СК России по Чеченской Республике, в связи с нападением на Александра Немова и Елену Милашину возбуждено новое уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием и с повреждением или уничтожением их имущества), ч. 2 ст. 162 (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия), п. "а, в" ч. 2 ст. 166 (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья), ч. 4 ст. 296 УК РФ (угроза убийством в отношении защитника в связи с рассмотрением дел или материалов в суде), ч. 1 ст. 325 УК РФ (похищение официальных документов, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности)", - сказали в ФПА.

Ранее по итогам проверки, начатой после нападения на Немова и Милашину, СК РФ по Чечне возбудил два дела: по ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).