Из Архангельска к севшему на мель судну "Михаил Сомов" вышел "Профессор Молчанов"

До места происшествия он дойдет примерно за пять суток

АРХАНГЕЛЬСК, 29 июля. /ТАСС/. Научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" с группой водолазов на борту вышло из Архангельска на Землю Франца-Иосифа, в акватории которой село на мель научно-экспедиционное судно "Михаил Сомов", сообщили ТАСС с борта "Профессора Молчанова".

"Молчанов" вышел к Земле Франца-Иосифа", - сказал собеседник агентства, добавив, что погода в районе судна спокойная, достаточно тихо, пасмурно. Периодически бывают туманы.

Как сообщил ТАСС руководитель Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Роман Ершов, "Профессор Молчанов" дойдет до места примерно за пять суток. "Погода по пути следования судна по прогнозу достаточно благоприятная", - отметил он.

Судно должно было выйти из Архангельска 28 июля, но порт закрыли из-за тумана.

"Михаил Сомов" сел на мель 24 июля между островами Комсомольскими и Землей Вильчека. На борту работают научные экспедиции, в том числе "Арктического плавучего университета", в составе которой 17 ученых и студентов из Архангельска, Москвы, Санкт-Петербурга, Сыктывкара и Перми.