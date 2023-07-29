СМИ: в Австралии в результате крушения военного вертолета погибли четыре человека

Инцидент произошел в ходе военных учений Talisman Sabre

СИДНЕЙ, 29 июля. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека погибли в результате крушения военного вертолета на северо-востоке Австралии. Как сообщает телеканал 9News, экипаж разбившегося воздушного судна принимал участие в военных учениях Talisman Sabre.

Согласно данным телеканала, инцидент произошел около 23:00 (16:00 мск) пятницы, 28 июля, недалеко от острова Гамильтон, расположенного в 620 км к югу от Кэрнса. Потерпевший крушение вертолет выполнял тренировочные маневры по слаживанию взаимодействия американских и австралийских военных в ходе учений.

На месте крушения вертолета, принадлежавшего ВВС Австралии, ведется расследование причин и обстоятельств произошедшего.

Военные учения Talisman Sabre 2023 начались на северо-востоке Австралии 21 июля 2023 года. До 4 августа 30 тыс. военнослужащих из 13 стран будут проводить под руководством США "маневры, направленные на совершенствование оперативного взаимодействия и укрепление сотрудничества между вооруженными силами". В число стран-участниц вошли Австралия, Великобритания, Германия, Индонезия, Канада, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Тонга, Фиджи, Франция, Южная Корея и Япония. Представители Филиппин, Сингапура и Таиланда присутствуют в качестве наблюдателей.