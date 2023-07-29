29 июля, 00:03

В Колумбии число погибших в результате схода оползня выросло до 29

Спасатели завершили поиск пропавших

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 июля. /ТАСС/. Колумбийские спасатели нашли тело последнего жителя муниципалитета Кетаме, который числился пропавшим без вести после схода оползня 18 июля. Об этом сообщил в пятницу представитель пожарной службы департамента Кундинамарка Альваро Фарфан в Twitter.

"Сообщаем, что в результате совместной работы спасательных служб было обнаружено тело в реке Гайюрибе. Таким образом общее число обнаруженных тел достигло 29", - написал он.

Ранее губернатор региона Николас Гарсия Бустос сообщал о 26 погибших и 3 пропавших без вести.

Оползень сошел ночью на деревню Наранхаль, расположенную в центральной части Колумбии. К смещению горных пород привели ливни, из-за которых реки вышли из берегов. 

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© Информационное агентство ТАСС
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