Министерство обороны Австралии скорректировало данные об экипаже разбившегося вертолета

Члены экипажа до сих пор считаются пропавшими без вести

СИДНЕЙ, 29 июля. /ТАСС/. Члены экипажа военного вертолета, разбившегося в ночь на субботу на северо-востоке Австралии, все еще не найдены и пока считаются пропавшими без вести. Об этом сообщил министр обороны Австралии Ричард Марлз, выступая перед журналистами.

"Вертолет австралийской армии MRH-90 разбился недалеко от острова Гамильтон [расположен в 620 км к югу от Кэрнса]. На борту находилось четыре члена экипажа, и, хотя поисково-спасательные работы удалось начать сразу после крушения, они все еще не найдены. Мы продолжаем поиски и возлагаем большие надежды на усилия спасательных бригад", - указал Марлз.

Руководитель учений Talisman Sabre 2023 Дэмина Хилл отметил, что в связи с крушением вертолета был объявлен "перерыв в тренировках по всей Австралии для всех участников учений". "Это сделано для того, чтобы участники маневров, независимо от того, какую страну они представляют, могли связаться со своими близкими и сообщить им о том, что происходит", - сказал Хилл.

Ранее австралийский телеканал 9News сообщил о гибели членов экипажа военного вертолета, разбившегося в ходе учений Talisman Sabre на северо-востоке континента.

Военные учения Talisman Sabre 2023 начались на северо-востоке Австралии 21 июля текущего года. В маневрах, "направленных на совершенствование оперативного взаимодействия и укрепление сотрудничества между вооруженными силами стран-участниц", принимают участие порядка 30 тыс. военных из 13 госудаств. Учения продлятся до 4 августа.