Сальдо сообщил, что откачка воды после подрыва Каховской ГЭС займет еще несколько недель

Как уточнил врио губернатора Херсонской области, вода все еще остается в низинных местах, откуда нет естественного стока

ГЕНИЧЕСК, 29 июля. /ТАСС/. Откачка воды и расчистка территорий - это первоначальный этап устранения последствий после разрушения Каховской ГЭС, он займет еще несколько недель. Об этом заявил ТАСС врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Мы не ожидаем ликвидации последствий теракта киевского режима на Каховской ГЭС, а без устали работаем над их устранением. О первоначальном этапе завершения можно будет говорить, лишь когда полностью уберем воду и очистим территории. Это займет еще недели, может быть - месяцы", - сказал он.

Сальдо уточнил, что вода осталась только в низинных местах, откуда нет естественного стока, и спасатели и коммунальщики не ожидают ее схода или высыхания, а активно откачивают ее из таких мест. "Работы много, но она не прекращается ни днем, ни ночью", - заверил он.

Как отметил врио главы региона, и после этого останутся здания, сооружения и инфраструктура, полностью испорченные водой. "Также останется разрушенная плотина. Вот лишь когда все это будет заново отстроено - тогда можно будет считать, что последствия теракта Киева ликвидированы", - добавил он.