29 июля, 02:12
Военная операция на Украине

Сальдо сообщил, что откачка воды после подрыва Каховской ГЭС займет еще несколько недель

Как уточнил врио губернатора Херсонской области, вода все еще остается в низинных местах, откуда нет естественного стока

ГЕНИЧЕСК, 29 июля. /ТАСС/. Откачка воды и расчистка территорий - это первоначальный этап устранения последствий после разрушения Каховской ГЭС, он займет еще несколько недель. Об этом заявил ТАСС врио губернатора региона Владимир Сальдо.

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"Мы не ожидаем ликвидации последствий теракта киевского режима на Каховской ГЭС, а без устали работаем над их устранением. О первоначальном этапе завершения можно будет говорить, лишь когда полностью уберем воду и очистим территории. Это займет еще недели, может быть - месяцы", - сказал он.

Сальдо уточнил, что вода осталась только в низинных местах, откуда нет естественного стока, и спасатели и коммунальщики не ожидают ее схода или высыхания, а активно откачивают ее из таких мест. "Работы много, но она не прекращается ни днем, ни ночью", - заверил он.

Как отметил врио главы региона, и после этого останутся здания, сооружения и инфраструктура, полностью испорченные водой. "Также останется разрушенная плотина. Вот лишь когда все это будет заново отстроено - тогда можно будет считать, что последствия теракта Киева ликвидированы", - добавил он. 

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УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеСальдо, Владимир Васильевич
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