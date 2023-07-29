В Ейском районе Кубани заявили о стабилизации ситуации с подтоплением

Эвакуация в районе не проводится

ТАСС, 29 июля. Ситуация в Ейском районе Краснодарского края, где из-за подъема воды в Азовском море размыло участок дороги, стабилизировалась. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава района Роман Бублик.

"Ситуация стабилизировалась", - написал он, добавив, что эвакуация в районе не проводится.

В пятницу из-за подъема воды в Азовском море на территории района размыло участок дороги от поселка Ясенская Переправа в сторону Шиловки. Ранее глава района сообщал ТАСС, что датчики уровня воды не дошли до критической отметки, но власти готовы к любому исходу событий.

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупредило о возможном повышении уровня воды на Азовском побережье. Как сообщил в своем Telegram-канале глава Темрюкского района Федор Бабенков, в станице Голубицкой подмыло пляжную территорию у двух баз отдыха. "Пляж смыло, также пострадало ограждение баз отдыха", - написал он, уточнив, что по оценке специалистов гостям и жителям станицы ничего не угрожает.

Штормовое предупреждение было объявлено 27 июля. В Краснодарском крае до 29 июля включительно ожидаются ливни, возможны подъемы уровня воды в реках, есть опасность формирования смерчей над морем.