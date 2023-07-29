На внутренней стороне МКАД перекрыли три полосы из-за ДТП

Авария произошла в районе развязки с Рублево-Успенским шоссе

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. ДТП с участием грузового автомобиля произошло на внутренней стороне 60-го км МКАД, движение на участке затруднено. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внутренней стороне 60-го км МКАД (в районе развязки с Рублево-Успенским шоссе) произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей.<...> Движение затруднено - перекрыты три полосы из пяти", - говорится в сообщении.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.