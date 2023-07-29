На трассе "Колыма" в Якутии в ДТП погиб один человек

Еще пятеро пострадали

ТАСС, 29 июля. Столкновение автомобиля Toyota Probox с трактором и Toyota Ipsum произошло на федеральной трассе "Колыма". В результате аварии один человек погиб, еще пятеро пострадали, сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия).

"Предварительно установлено, что 28 июля около 23:00 (17:00 мск) водитель 2002 года рождения, управляя автомобилем марки Toyota Probox, следуя по маршруту Чурапча - Якутск, на 66 км федеральной автодороги "Колыма" не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, и безопасную дистанцию до впереди движущегося трактора МТЗ-82, где совершил с ним столкновение. После столкновения автомашину занесло на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате которого произошло лобовое столкновение со встречным автомобилем марки Toyota Ipsum, под управлением 51-летнего водителя", - говорится в сообщении.

В результате аварии одна из пассажиров Toyota Ipsum от полученных травм умерла на месте до прибытия скорой медицинской помощи. Остальных двух пассажиров и водителя Toyota Ipsum, а также одного пассажира и водителя Toyota Probox с различными травмами доставили в Мегино-Кангаласскую больницу. Тракторист не пострадал.