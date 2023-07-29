В Согдийской области Таджикистана жилые дома получили повреждения из-за схода селей

Кроме того, как отметили в пресс-центре Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве республики, повреждены домохозяйства и дороги

ДУШАНБЕ, 29 июля. /ТАСС/. Проливные дожди в некоторых районах Согдийской области и районах республиканского подчинения вызвали сход селей, которые повредили домохозяйства, жилые объекты и дороги. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве Таджикистана.

"Утром 28 июля 2023 года интенсивные осадки спровоцировали сход селей на территории районов Согдийской области и повышение уровня воды в реке на территории Лахшского района <…> в результате повреждены 63 домохозяйства, в том числе 7 жилых домов, 56 вспомогательных сооружений и приусадебных участков на территории сельского джамоата Урметан Айнинского района Согдийской области", - сообщили в ведомстве.

Собеседник отметил, что на место выехала рабочая группа КЧС, областная и районная комиссии по чрезвычайным ситуациям ведут оценку ущерба и оказание помощи. По данным комитета, дожди спровоцировали сход селей на территории ряда сел в Пенджикентском районе, где повреждены проселочные дороги и сельскохозяйственные угодья. "В результате схода сели жертв и разрушений нет", - указали в пресс-центре.

Кроме того, в районе Арчакапы из-за поднявшегося уровня воды в реке Сугат возникла сель, перекрывшая русло реки Сурхоб на 30 минут. "В настоящее время примерно 300-400 м автотрассы в этом районе закрыто, движение транспортных средств запрещено, идут восстановительные работы", - сообщил собеседник.

По данным Агентства по гидрометеорологии Таджикистана, с 29 по 31 июля в нескольких западных районах Горно-Бадахшанской автономной области, Согдийской области и ряде районов республиканского подчинения сохраняется угроза схода локальных селей, повышения уровня воды в реках, оползней и камнепадов.