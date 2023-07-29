В Хабаровске суд арестовал сотрудника МВД, который спровоцировал ДТП с погибшим

Начальник УМВД России по региону назначил служебную проверку

ТАСС, 29 июля. Суд в Хабаровске избрал меру пресечения в виде ареста сотруднику УМВД, обвиняемому в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю.

"Мужчине предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления, судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По факту произошедшего начальником УМВД России по Хабаровскому краю назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным МВД, 28 июля около полуночи в Железнодорожном районе Хабаровска водитель, управляя автомобилем Toyota Fielder, на перекрестке проспекта 60 лет Октября и улицы Аэродромной не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двумя автомобилями. В результате ДТП пассажирка автомобиля Honda Fit от полученных травм умерла на месте, а водитель доставлен в медицинское учреждение.