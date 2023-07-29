В Белгородской области за сутки зафиксировали 42 прилета со стороны ВСУ

Пострадавших нет

ТАСС, 29 июля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородскую область за сутки 42 раза, пострадавших и разрушений нет, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе из ствольной артиллерии обстреляно село Журавлевка - зафиксировано 10 прилетов. Пострадавших и разрушений нет. В Шебекинском городском округе по поселку Ленинский и МАПП (международный автомобильный пункт пропуска - прим. ТАСС) "Шебекино" выпущено по 16 минометных снарядов. Обошлось без пострадавших и разрушений", - написал он.