29 июля, 06:32

В КБР эвакуировали оставшихся четырех туристов в горах

В региональном главке МЧС сообщили, что угрозы для их жизни нет

НАЛЬЧИК, 29 июля. /ТАСС/. Четверо туристов, которые оставались на перевале Цаннер в Черекском районе Кабардино-Балкарии, эвакуированы. Об этом сообщили ТАСС в региональном главке МЧС.

"Поисково-спасательные работы по в Черекском районе завершены. Четырех туристов эвакуировали с перевала Цаннер (высота 3 700 м) в альпинистский лагерь "Безенги", угрозы для жизни нет", - говорится в сообщении.

В управлении отметили, что для проведения работ привлекались спасатели Эльбрусского высокогорного отряда в составе 4 человек и 1 единицы техники, а также коммерческий вертолет фирмы Heliaction.

В пятницу поступила информация о том, что на перевале Цаннер на высоте 3,7 тыс. м в Черекском районе участники туристической группы попросили о помощи, поскольку в группе из шести человек двое сорвались и получили травмы. Вечером того же дня с помощью вертолета фирмы Heliaction эвакуировали двух пострадавших туристов с перевала в альплагерь "Безенги" и передали работникам скорой медицинской помощи. 

Теги:
РоссияКабардино-Балкария
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