В Херсонской области сообщили о пресечении попытки ВСУ форсировать Днепр

Вооруженные силы Украины потеряли 3 лодки и 17 военных

ГЕНИЧЕСК, 29 июля. /ТАСС/. Силы РФ за сутки пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр и уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) в островной зоне, затоплены 3 лодки и ликвидированы 17 украинских военных. Об этом сообщил журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.

"За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне предотвращена попытка проникновения ДРГ в районе острова Великий, уничтожена одна лодка пять боевиков ВФУ [Вооруженных формирований Украины]. В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены 120-мм миномет, расчет и боекомплект к нему в районе населенного пункта Приднепровское (потери: пять боевиков ВФУ уничтожены, трое получили ранения различной степени тяжести). Пресечена попытка ВФУ форсирования реки Днепр в районе острова Алексеевский, в результате огневого поражения уничтожено две лодки и 12 боевиков ВФУ", - сказал он.

Он добавил, что на каховском направлении уничтожена позиция ВСУ в районе Берислава. Ликвидированы пять украинских военных, еще двое получили ранения.