29 июля, 07:04,
обновлено 29 июля, 07:27

В Таганроге из больницы выписали одного человека после ЧП с ракетой

Всего в медучреждения обратились 16 человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июля. /ТАСС/. Один человек из числа пострадавших во время ЧП с украинской ракетой в Таганроге выписан из больницы утром в субботу, сообщил в Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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"Всего в медучреждения обратились 16 человек. Из них 10 были госпитализированы, в том числе в состоянии средней тяжести - 9, а также 1 - тяжелый, который находится в послеоперационной палате. Утром один человек выписан", - написал он.

Голубев уточнил, что до окончания разбора завалов на месте будут дежурить медики. 

Теги:
Голубев, Василий ЮрьевичРоссияРостовская область
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