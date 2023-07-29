В Таганроге из больницы выписали одного человека после ЧП с ракетой

Всего в медучреждения обратились 16 человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июля. /ТАСС/. Один человек из числа пострадавших во время ЧП с украинской ракетой в Таганроге выписан из больницы утром в субботу, сообщил в Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Всего в медучреждения обратились 16 человек. Из них 10 были госпитализированы, в том числе в состоянии средней тяжести - 9, а также 1 - тяжелый, который находится в послеоперационной палате. Утром один человек выписан", - написал он.

Голубев уточнил, что до окончания разбора завалов на месте будут дежурить медики.