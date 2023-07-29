В Таганроге разбор завалов начнут после завершения следственных действий

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что газо- и электроснабжение домов, пострадавших при ЧП, будет возобновляться поэтапно

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июля. /ТАСС/. Разбор завалов в центре Таганрога, где в пятницу произошло ЧП с украинской ракетой, начнут после завершения следственных действий, сообщил в Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"На месте проводятся следственные действия, после их завершения начнется разбор завалов", - написал он.

По его словам, газо- и электроснабжение домов, пострадавших при ЧП, будет возобновляться поэтапно.

"Специалисты проводят поквартирный обход для фиксации ущерба. Там, где это уже сделано, коммунальные службы приступают к уборке территории. Газо- и электроснабжение домов будет возобновляться поэтапно", - написал он.