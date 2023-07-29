В Москве задержали подозреваемого в стрельбе у ресторана на Рочдельской

Ему грозит до 7 лет лишения свободы

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали 25-летнего мужчину, который открыл стрельбу в ходе конфликта у ресторана в центре Москвы и ранил человека, а потом скрылся на машине без номеров. Задержанному грозит до 7 лет лишения свободы, сообщили в столичной прокуратуре.

"Задержан в порядке ст. 91 УПК РФ мужчина 1998 года рождения, подозреваемый в совершении преступления на улице Рочдельской. В ближайшее время 25-летнему мужчине будет избрана мера пресечения. За совершение данного преступления предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России уточнили ТАСС, что подозреваемый задержан на улице Литвина Седого. "Им оказался 25-летний приезжий мужчина", - сказали в главке.

Инцидент произошел 23 июля около ресторана "Заварка" на улице Рочдельской. Подозреваемый, находясь в автомобиле, из травматического пистолета выстрелил в мужчину. По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. "в" ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия). С учетом позиции прокуратуры следствием вынесено постановление о квалификации действий злоумышленника по статье о хулиганстве с применением насилия к гражданам, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Дело передано в следственный орган полиции.

Ранее ТАСС в экстренных службах сообщили, что стрельба началась возле ресторана "Заварка" из-за того, что мужчина не давал возможность автомобилю проехать. Пострадавший получил травмы головы. В момент инцидента пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения. Неизвестные скрылись на Porsche Panamera.