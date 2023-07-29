29 июля, 08:04

Рейс из Уфы в Алма-Ату задержали более чем на восемь часов

Вылета ожидают 96 пассажиров

ТАСС, 29 июля. Рейс авиакомпании Red Wings из Уфы в Алма-Ату задержан более чем на восемь часов из-за внепланового технического обслуживания. Посадки ожидают более 90 пассажиров, сообщается в Telegram-канале Приволжской транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, 29 июля произошла задержка рейса WZ-4671 сообщением Уфа - Алма-Ата (авиакомпании Red Wings) в связи с внеплановым техническим обслуживанием. Вылет перенесен с 08:35 до 17:00. На рейс зарегистрировано 96 пассажиров, из них 7 несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Отмечается, что авиакомпанией пассажирам предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. В аэропорт выехал помощник Уфимского транспортного прокурора. "Транспортная прокуратура проверит обстоятельства и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении. 

Теги:
КазахстанРоссияБашкортостан
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация