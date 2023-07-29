В Красногорске 29 рабочих отравились после обеда в столовой

Следователи возбудили уголовное дело

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту отравления 29 рабочих на предприятии в подмосковном Красногорске, сообщает ГСУ СК России по Московской области.

"Следователем следственного отдела по городу Красногорску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту отравления 29 человек (ст. 238 УК РФ "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - говорится в сообщении.

Как уточнили в областной прокуратуре, все рабочие госпитализированы после приема пищи в столовой предприятия. Угрозы их жизням нет. Ведомство взяло на контроль ход расследования уголовного дела.